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Робот-гид и бюджетные путёвки к Чёрному морю: что предлагают белорусам профсоюзные туроператоры

02.02.2018 - 22:04

Новости Беларуси. Туристическая выставка «Профтур» прошла в Минске. Экспозиция собрала профсоюзных туроператоров ближнего и дальнего зарубежья, рассказали в программе «Открытый разговор». Ещё не определились с путёвкой?

Робот-гид к вашим услугам.


Робот:
Здравствуйте! Вы знаете, как забронировать путёвку в санаторий профсоюзов?

Весь туристический потенциал страны в одном месте. Выставочные стенды едва уместились на трёх этажах Дворца культуры профсоюзов. Отведать гостеприимства можно было в прямом смысле.

А Нептун Браславский исполнял желания.


Пожелания посетителей исполняли, действительно, на месте. Отпуск на любой вкус: тур выходного дня на турбазе, экскурсионная программа, отдых в санатории или агроусадьбе.

Особенно широко на форуме представили туризм промышленный.

К нему интерес с каждым годом всё больше. Сегодня производственные экскурсии предлагают и машиностроительные гиганты, и бренды пищевой, лёгкой промышленности. Ведь одно дело – сувенир купить, и совсем другое – получить его прямо с конвейера.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Производственный туризм – это то, что сегодня интересно. Сегодня и дети с удовольствием посещают предприятия, организации. Это не только интересно, но это – и профориентация, выбрать будущую профессию.

Безусловно, возможность заработать и предприятиям.

Это – имидж нашей страны, потому что посещают с удовольствием иностранцы.

Опробовали гости выставки и «здоровые» новинки. Например, каждый желающий мог пройти диагностику, сдать анализы крови или насладиться СПА-процедурами.

Белоруска:
Это – инновационные устройства для нашего движения, сидя за столом, в переговорных комнатах.

Они используются для профилактики заболеваний.

Вы можете решать рабочие вопросы и в то же время двигаться, сидя.
Юрий Чернуха, генеральный директор санаторно-курортного предприятия:
Мы приобретаем то оборудование, которое, на сегодняшний день, очень востребовано как с точки зрения диагностики, так и медицинское оборудование, которое позволяет пройти определённый курс лечения, либо профилактики, чтобы оздоровиться.

Белорусам также презентовали комфортабельные и бюджетные автобусные туры к Чёрному морю.
Людмила Сеньковская, генеральный директор профсоюзного туристического оператора:
Сегодня не надо ехать в большой город, чтобы сесть в автобус и отправиться в это удивительное путешествие. Сегодня практически из всех малых городов нашей страны пойдут автобусы в это удивительное место – в Одесскую область, в Затоку.

«Профтур» традиционно встречает гостей из других стран.

В этом году на форум съехались туроператоры из Азербайджана, Армении, Грузии, Литвы, России, Украины. И у каждого из них свой путь к сердцу белорусского туриста.

Профсоюзные туроператоры: «Открытый разговор»

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