Роджер Федерер, обыграв Александра Зверева, стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР

Новости Великобритании. Швейцарский теннисист Роджер Федерер во 2-м туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в трех сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 7:6, 5:7, 6:1.

Уроженец Базеля стал первым полуфиналистом соревнований. После этой победы Федерер занял первую строчку по сумме призовых за карьеру в спорте.

Федерер выступает в туре с 1998 года. За это время он выиграл 95 турниров, включая 19 титулов на турнирах «Большого шлема».

Тем временем, американский теннисист Джек Сок также в трех партиях сломил сопротивление представителя Хорватии Марина Чилича со счетом 5:7, 6:2, 7:6. Отметим, что Чилич потерял все шансы выйти в полуфинал, а потому вторую путевку разыграют между собой Зверев и Сок.