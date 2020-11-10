Роман Головченко: «Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией»
Новости Беларуси. Беларусь предлагает создать в ШОС финансовый фонд в борьбе с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, представляя страну на Саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прошла встреча в онлайн-формате: пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. Именно противостоянию COVID-19 и восстановлению экономического потенциала была посвящена большая часть выступлений участников.
Так, Китай предложил создать горячую линию между национальными центрами для своевременного обмена информацией по складывающейся эпидситуации и вместе противостоять политизации пандемии.
Индия готова задействовать свой фармацевтический потенциал. В целом, стороны намерены обобщить накопленный опыт и активно обмениваться им.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В борьбе с пандемией Беларусь пошла своим путем. И, как показало время, наш выбор доказал свою эффективность. Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией. Беларусь готова активно участвовать в реализации этого документа и поделиться имеющимся опытом. Несмотря на громкие заявления, мировые финансовые структуры также оказались не готовы в полной мере выполнять свои обещания по оказанию помощи странам-реципиентам финансовой поддержки в борьбе с COVID-19.
Через различные условия и требования была продемонстрирована политизированность и ангажированность в отношении реализации жизненно-важных проектов. В таких условиях еще большую актуальность приобрел вопрос о создании в рамках ШОС собственного независимого фонда для финансирования и реализации различных проектов организации, как это уже было отмечено в ходе сегодняшнего заседания.
Не меньшую обеспокоенность вызывает и ситуация, которая разворачивается в некоторых странах региона, в том числе и Беларуси. На Саммите прозвучало мнение о недопустимости навязывания народам решений извне.
Минздрав: в Беларуси за сутки зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Новости Беларуси. Минздрав Беларуси сообщил обновленные данные по коронавирусу. К сожалению, кривая роста заболеваемости идет вверх – более тысячи новых случаев заражения за прошедшие сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же, по данным на 10 ноября, с положительным тестом зарегистрированы 108 300 человек. Белорусская медицина готова к любому варианту развития событий.
Вместе с тем обезопасить себя от болезни и таким образом снизить нагрузку на врачей, которые снова на передовой борьбы, может каждый. Элементарные меры предосторожности значительно снижают риск.
Сегодня в стране ежедневно проводят до 25 тысяч тестов. Это вдвое больше, чем, к примеру, в апреле-мае, в период первой волны. Всего же проведено более 2 720 000 исследований. Выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Врачи борются за каждую жизнь, но иногда вирус оказывается сильнее. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 016 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.