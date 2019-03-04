Романовская и Башлаков завоевали золото в миксте на Универсиаде

04.03.2019 - 22:27

Новости Беларуси. На Универсиаде в Красноярске медальная копилка нашей команды 4 марта пополнилась второй золотой медалью. Обе завоеваны во фристайле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Так, сегодня белорусский дуэт Александра Романовская – Артем Башлаков показал лучшую сумму баллов в смешанных командных соревнованиях. На счету наших спортсменов 182,42 балла.

Напомним, накануне первую белорусскую медаль Универсиады в Красноярске выиграла Александра Романовская в одиночных прыжках. Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100,29 балла.

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу