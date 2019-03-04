Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Спорт

Романовская и Башлаков завоевали золото в миксте на Универсиаде

04.03.2019 - 22:27

Новости Беларуси. На Универсиаде в Красноярске медальная копилка нашей команды 4 марта пополнилась второй золотой медалью. Обе завоеваны во фристайле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Так, сегодня белорусский дуэт Александра Романовская – Артем Башлаков показал лучшую сумму баллов в смешанных командных соревнованиях. На счету наших спортсменов 182,42 балла.

Напомним, накануне первую белорусскую медаль Универсиады в Красноярске выиграла Александра Романовская в одиночных прыжках. Белорусская спортсменка выполнила тройное сальто и получила за выступление 100,29 балла.

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Новости по теме

Александра Романовская: «Фристайл делает меня счастливой»

Универсиада. Александра Романовская выиграла соревнования по фристайлу

Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске

«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Буров и Никитин о своих победах на этапе КМ в Раубичах: «Не все забрали медали – серебро оставили белорусам»

Кривошеев о Романовской: кроме Александры никто не рискнул забраться на трехсальтовый трамплин

Беларусы рыхтуюцца да 3-га этапа Кубка свету па фрыстайле

Александра Романовская взяла золото на этапе КМ по фристайлу в Москве
‡агрузка...
Новости 24 часа

Беларусь всегда будет надёжным партнёром для ЕБРР. Александр Лукашенко встретился с главой банка

Прошли маршем по улицам и возложили цветы. В Гродно состоялись мероприятия в честь Дня милиции

Музейный квартал в сердце столицы. Что будет представлять собой арт-объект – репортаж СТВ

Сериал «Секс в большом городе» зазвучит на белорусском. Показываем, как проходит кастинг

Виртуозное владение полевой машиной: в Щучинском районе впервые в Беларуси провели трактор-квест

Президент подписал Директиву «О совершенствовании и развитии ЖКХ». Какие новшества в документе?

С какими коммунальными проблемами сталкиваются белорусы? СТВ проводит расследование

Долг семьи – более 2 тысяч рублей. Как в Гомеле борются с неплательщиками за «коммуналку»

Все новости