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Романтика кочевого образа жизни: какие виды мобильных жилищ существуют в Беларуси?

25.08.2017 - 12:23

Тот, кто привык к комфорту, вряд ли поймет всю романтику кочевого образа жизни. С места на место представители некоторых народов и племен перемещаются вместе со своим жилищем. Несколько видов таких мобильных домов мы нашли даже в наших широтах, под Борисовом. К примеру, эту юрту. Она бывает двух типов – монгольская и тюркская. Последнюю используют жители Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана…

В этой юрте живет шаман – человек, который умеет общаться с духами.

А это – монгольская юрта. Такой тип жилища и по сей день используют кочевые народы в Монголии, Бурятии, Калмыкии…

Если гость наступает на порог – это оскорбляет хозяина. Больше его в дом не пригласят. Также в юрте действуют и другие правила, которые нельзя нарушать. 

Сама монгольская юрта – пример того, как соорудить дом без единого гвоздя. Конструкция скреплена только с помощью ремней или веревок. Такое жилище не боится сильного ветра и служит хорошим убежищем для хозяев в любую пору года.

Такое мобильное жилище обязательно нуждается в утеплителе, в качестве него обычно используется шерсть яка. Кстати, чтобы не замерзнуть, некоторые кочевые племена пускают в дом четвероногих друзей – хаски. Эти добрые и ласковые собаки согревают хозяев теплом своих тел. 

Еще один вид мобильного жилища – типи. Внутри типи располагается очаг, который обычно поддерживает старейшая женщина в семье. Сверху можно увидеть дымовое отверстие, которое регулируется с помощью шестов.

У кочевников есть множество красивых обрядов. Один из них связан с древом желаний под названием «оба».

Под звуки бубна шамана загадываем желание и верим, что оно обязательно исполнится. 

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