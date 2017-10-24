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Роналду и компания. Кадры с награждения премии ФИФА

24.10.2017 - 15:07

Новости Великобритании. В Лондоне завершилась церемония вручения премии ФИФА The Best-2017.

Во второй раз подряд лучшим игроком мира по этой версии был признан форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Он обошел Лионеля Месси и Неймара. 

«Удивительное чувство снова выигрывать эту награду. Хочу посвятить ее своей семье, моим друзьям, моим товарищам по команде, тренерам Реала и Португалии»: так Роналду сказал о победе.

Как проходила премия – смотрите здесь

Приз The Best вручается ФИФА второй раз после возвращения «Золотого мяча» к журналу France Football.

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