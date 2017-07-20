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Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше

20.07.2017 - 13:45

Новости России. Госдума России и израильский кнессет впервые делают совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше. Это около 230 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии обеих стран призывают европейских коллег осудить действия Варшавы и принять срочные меры для сохранения исторического наследия.

О сносе памятников советского периода в Польше с новой силой заговорили после того, как президент Анджей Дуда одобрил поправки к закону о декоммунизации. Документ, в частности, предусматривает устранение памятников и знаков советским воинам, которые сражались с фашизмом в 44-45 годах. Свои жизни за освобождение Польши тогда отдали около 600 тысяч солдат.

Россия и Израиль впервые сделали совместное заявление о сносе памятников советским воинам в Польше

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