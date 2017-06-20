новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие

20.06.2017 - 10:50

Новости Сирии. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака. Жертвами бомбардировки стали 12 мирных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на минувшей неделе самолет коалиции сбил сирийский Су-22, который, по мнению американского командования. сбрасывал бомбы на бойцов оппозиционной армии.

Россия эти действия осудила. Более того, Минобороны прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Это значит, что любые самолеты коалиции западнее Евфрата теперь будут рассматриваться в качестве воздушных целей. В связи с этим Соединенные Штаты в срочном порядке отводят свою авиацию на северо-восток Сирии.

Россия осудила США из-за сбитого сирийского Су-22 и прекратило с ними взаимодействие

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Главы МИД G7 обсудят ситуацию в Сирии
Главы МИД G7 обсудят ситуацию в Сирии
В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно
«В Вашингтоне сделали выбор в пользу военной акции»: экстренное заседание ООН по вопросу Сирии закончилось безрезультатно
По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек
По данным оппозиционных сил Сирии, погибли 80 человек
«Руки прочь от Сирии»: по миру прокатилась волна протестов против авиаударов
«Руки прочь от Сирии»: по миру прокатилась волна протестов против авиаударов
«Авиабаза, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с ИГ»
«Авиабаза, по которой был нанесен ракетный удар силами США, играет основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с ИГ»
США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке
США нанесли ракетный удар по Сирии, начав новую военную операцию на Ближнем Востоке
Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Растет количество жертв случайной атаки США на мечеть в сирийском Алеппо
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Случайный авиаудар самолетов США по мечети в Сирии унес жизни более 40 человек, десятки ранены
Все новости по теме Война в Сирии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru