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Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси

04.04.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Россия рефинансирует долг Беларуси и может оказать помощь деньгами Евразийского фонда стабилизации и развития. О достигнутых договоренностях в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина журналистам 4 апреля сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В первой части разговора Владимир Путин был проинформирован о реализации Беларусью программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые были в реализации этой программы. На уровне президента России мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы.

Ряд вопросов был о возможном рефинансировании текущего долга перед Российской Федерацией. Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка $750-800 млн – основной долг и сумма процентов к погашению в этом году. Принципиальное решение принято.

Общий объем финансовых средств Евразийского фонда стабилизации и развития составляет 8,5 миллионов долларов. Напомним, он был создан Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном для оказания помощи странам в периоды кризиса.

Россия рефинансирует долговые обязательства Беларуси

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