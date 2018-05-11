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Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал

11.05.2018 - 00:48

Новости России. Юлия Самойлова не выступит в финале «Евровидения».

По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри представительница России в финал не прошла. 

Во втором полуфинале песенного конкурса россиянка исполнила композицию I Won’t Break. На сцене был представлен технологически сложный номер. Во время исполнения певица находилась на вершине горы. На ней отображались проекции с изображениями природы, воды и огня.  

Хозяйка горы: как выглядел номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Фото: eurovision.tv

По задумке Алексея Голубева, режиссера выступления, ставка была сделана на то, чтобы зритель смог оценить талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки – зарождение жизни.

На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой.

Кто прошел в финал «Евровидения-2018»? Здесь подробности.

Фото: eurovision.tv

Россия впервые приняла участие в этом песенном конкурсе в 1994 году. И с тех пор не отправляла представителя четыре раза: в 1996, 1998, 1999 и 2017 годах. Отметим, 2018 год стал первым за всю историю участия страны в «Евровидении», когда представитель России не выходит в финал. 

Фото: eurovision.tv

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