Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии. Комментарий Сергея Румаса
Новости Беларуси. 24 марта Совет министров собрался на специальное совещание, чтобы обсудить комплекс мер помощи предприятиям в этот сложный период, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. В ближайшие дни план направят Президенту.
Сергей Румас также прокомментировал еще одну актуальную тему – поставок нефти. Накануне стало известно, что ее российские компании будут поставлять в Беларусь без премии.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Премия составляет в цене 11,7 долларов. Из этой премии 11,7 долларов 7 долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией в цене 4,7 доллара. Вот эти 4,7 доллара будет урегулировано межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя.
«Роснефть», как и другие компании, не соглашалась поставлять нефть без премии. Она ставила на уплате полной премии за нефть. И Республика Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия поставки нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты за нефть.
Приоритет отдадут тем компаниям, которые в сложное для нас время поставляли нефть таким образом.
Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран
Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000 человек. Вернуться домой сложнее всего сейчас из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки.
Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа
Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:
Нами на сегодняшний день уже получена в рабочем порядке информация о подписании нового распоряжения правительства России, которое вносит определенные изменения в ранее принятое российской стороной решение об ограничении въезда иностранцев на свою территорию. В настоящий момент мы этот документ внимательно изучаем. Надеемся, что внесенные изменения позволят нам решить в первую очередь наиболее остро стоящие вопросы с выездом и возвращением домой наших граждан из дальних стран.