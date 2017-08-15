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Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия в завершающем этапе учения «Запад-2017»

15.08.2017 - 09:47

Новости Беларуси. Подготовка к белорусско-российскому учению «Запад-2017» выходит на завершающий этап. Для проведения совместных стратегических маневров в нашу страну 15 августа прибывают представители соседнего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках подготовки военные двух стран на практике отработают комплекс мероприятий по тыловому и техническому обеспечению. Главные задачи – совместными действиями организовать охрану объектов на участках военно-автомобильных дорог, в полевых условиях осуществить ремонт и восстановление неисправных механизмов и вооружения. А также в кротчайшие сроки развернуть магистральный трубопровод и создать участки для массовой заправки техники.

Напомним, масштабные маневры «Запад-2017» пройдут в сентябре, в них задействуют около 13 тысяч человек.

Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия в завершающем этапе учения «Запад-2017»

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