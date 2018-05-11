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Российский биолог в Минске открывает выставку «Брачное поведение животных в дикой природе»

11.05.2018 - 12:27

Медовый месяц у бобров? Платонические отношения у енотовидных собак? Недопонимания в семейной жизни белых аистов? Кто бы мог подумать, но отношения в животном мире могут быть не менее захватывающими и запутанными, чем сюжеты сериалов! Именно таким интересным моментам в жизни животных и посвящена выставка «Брачное поведение животных в дикой природе», которая открывается сегодня в Минске. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – российский биолог, руководитель проекта «Новый зоологический музей», автор цикла видеофильмов о брачном поведении животных, художник-таксидермист, кандидат биологических наук – Павел Глазков.  

Какая задача и философия выставки «Брачное поведение животных в дикой природе»? Какое возрастное ограничение выставки?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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