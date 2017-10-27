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Рост зарплат, перспективы строительства жилья и нововведения в ЖКХ: что обсуждают в Овальном зале парламент и правительство

27.10.2017 - 16:27

Новости Беларуси. Все эти темы звучали 27 октября в Овальном зале, где собрались представители обеих палат парламента и правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение строилось по принципу «вопрос-ответ». Депутаты спрашивают – министры отвечают.

С докладом выступил и вице-премьер Анатолий Калинин. По его словам ситуация в экономике складывается неплохо. Например, инфляция достигла исторического минимума. Уже переходя к деталям, вице-премьер сообщил, в 2018 году в Беларуси построят 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Комментируя тему зарплаты, рассказал, что уже готовы предложения о мерах по увеличению ее размера для отдельных категорий бюджетников.

Комментируя переговоры Беларуси с МВФ, Калинин отметил, что страна будет исходить из интересов граждан. Соблюдая договоренности, но в то же время не обременяя белорусов в тарифной политике. Всего представителям правительства депутаты адресовали более 20 вопросов.

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Рост зарплат, перспективы строительства жилья и нововведения в ЖКХ: что обсуждают в Овальном зале парламент и правительство

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