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Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»

19.10.2017 - 22:55

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знакомы с Элтоном Джоном.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Да.

Вы являлись организатором его концерта в Минске. Одним из организаторов.

Ростислав Кример:
Да.

Как Вы думаете, вот его мысль композиторская – если бы его не толкнуло, скажем, на широкую аудиторию, он реализовался бы в другое время, как классический композитор?

Ростислав Кример:
Я не склонен говорить, что было бы, если… Он занял своё место. Потрясающе.

Легендарный музыкант.

Мы же не занимаемся организацией концертов поп-музыки, но я всегда хочу сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло какое-то историческое событие.

Правда, что он выходит на сцену раньше времени? Обычно все опаздывают, а он торопится. Почему это происходит?

Ростислав Кример:
Потому что драйв, потому что он хочет быстрее выйти на сцену.

И он ждёт-ждёт – это же волнение творческое.

Один из-за того, что волнуется – ему требуется больше времени. А он хочет быстрее на сцену.

О чём вы говорили? Вам довелось говорить о классической музыке или об эстрадной музыке? О рок-н-ролле?

Ростислав Кример:
Я старался его не занимать, как бы, время пустыми разговорами или расспросами. Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это абсолютно вторично, в итоге.

Он – огромная личность.

И, если Вы знаете, большинство своих гонораров он отдаёт на благотворительность.           

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

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