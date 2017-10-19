новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Ростислав Кример рассказал, зачем хотел покалечить себя в детстве

19.10.2017 - 22:55

Вы, насколько мне известно, когда были совсем мальчишкой, попытались себя покалечить, чтобы, в общем, Вас не заставляли заниматься музыкой.

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Это почти так. Я пытался растянуть сухожилие на пальце. Не сломать палец, а растянуть, потому что это бы позволило мне передышку на 2-3 месяца, пока он будет восстанавливаться. Я просто хотел паузу. Подустал. 

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»
Что пианист Кример поёт в караоке?
Ростислав Кример об Элтоне Джоне: «Сам факт общения, эта аура запоминаются на всю жизнь. А о чём говорили – это вторично»
Ростислав Кример о том, чем человек лучше робота: «Мы способны на непопулярные решения для себя во имя добра»
Ростислав Кример: «Не нужна специальная подготовка для того, чтобы ходить на концерты классической музыки»
Ростислав Кример о фестивале Башмета: «В Европе возраст зрителей – всё старше. А у нас – моложе и моложе»
Фестиваль Юрия Башмета: аккордеонистка Ксения Сидорова выступит в Минске
Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку
Все новости по теме Международный фестиваль Юрия Башмета
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru