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Ростислав Кример: «Я всегда хотел сделать что-то, чтобы в стране, где я родился, произошло историческое событие»

19.10.2017 - 22:59

Ростислав Кример, пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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