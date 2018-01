За что Roxette вызвали полицию на Диму Билана, какие рекорды установили и другие факты о шведском дуэте

В ноябре прошлого года музыканты Roxette официально подтвердили, что после тридцати лет существования группа окончательно распалась и прекратила свою концертную деятельность. Это стало большой трагедией и для фанатов Пера и Мари, и просто для тех, кто любит хорошую музыку.

Roxette наравне с АВВА олицетворяют для всего мира шведскую сцену. Их песни неоднократно возглавляли чарты, звучали в самых известных фильмах, вдохновляли молодых музыкантов. Группа не раз исколесила весь мир и дала сотни грандиозных концертов.

Фото: RoxetteBlog

Вспомнить всю крутость Roxette и насладиться их музыкой можно будет на нашем канале –

смотрите 5 января концерт «Путешествие по миру».

А сейчас мы предлагаем вам узнать некоторые факты об этих замечательных музыкантах, подаривших нам «It Must Have Been Love», «Listen To Your Heart» и другие великолепные композиции.

Фото: Helienne Lindvall

Существует много версий о происхождении названия группы. Одни считают, что Роксэт – красивое французское женское имя, другие полагают, что Roxette созвучно с Rock said (англ. «рок сказал»). Но на самом деле Пер Гессле и Мари Фредрикссон назвали группу в честь любимой ими обоими группы Dr. Feelgood, у которой есть композиция «Roxette».

Дуэт Roxette был организован в 1986 году, но первый трек «Neverending love» музыканты выпустили анонимно, так как каждый из них в то время параллельно занимался сольным творчеством. Но после того как песня стала хитом в Швеции, Пер и Мари направили все свои силы на группу.

Roxette не совсем дуэт. В разное время с Пером и Мари работали десятки музыкантов, которые после ухода из группы добились значительного успеха.

Фото: RoxetteBlog

Песня «The look» в 1988 году возглавила американский хит-парад, тем самым сделав Roxette третей шведской группой в истории после Blue Swede и ABBA, которой удалось стать №1 в США.

Roxette стала второй музыкальной группой, получившей разрешение от властей выступить в капиталистическом Китае. Первыми были Wham!

Roxette, как самая популярная в Швеции группа, включена в качестве достопримечательности в официальный путеводитель по стране.

Клип группы на песню «Joyride» стал самым популярным в истории MTV-Европа. Его крутили по 12 раз в сутки. Пер Гессле назвал это «жесткой промывкой мозгов».

Фото: East Coast Radio

В 2002 году Мари Фредрикссон перенесла операцию по удалению опухоли мозга. На это время деятельность группы была приостановлена, а ее участники занялись сольными проектами.

В 2006 году в аэропорту Нью-Йорка работник миграционной службы задал Перу вопрос о его профессии, тот ответил «музыкант». Таможенник не узнал Гессле, усмехнулся и иронично спросил, чем он знаменит. Тогда Пер указал на радио под потолком из которого в тот момент играла песня «Listen To Your Heart» и сказал: «Это написал я».

Roxette вызвали полицию на Диму Билана. Во время «Новой волны» музыканты жили в соседних номерах, и шведским артистам не понравилось, что их русский коллега решил ранним утром на полной громкости послушать музыку. Билан немедленно выключил музыку, как только узнал, кому он помешал.