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Рождество Христово отмечают православные всего мира 7 января

07.01.2018 - 14:25

Новости Беларуси. Светлый и великий праздник – Рождество Христово – отмечает 7 января весь православный мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно библейским преданиям, в этот день в Вифлееме родился Иисус Христос. Во всех храмах Беларуси проходят торжественные богослужения, которые начались еще накануне вечером и длились всю ночь, чтобы с первой звездой в небе оповестить о появлении спасителя.

Прихожане:

Приблизится к чему-то духовному. А когда мы в суете, мы забываем о таких ценностях, как любовь, забота, милосердие.

Праздник Рождества Христова – самый светлый праздник, самый добрый. Мы всегда рады приходить в храм.

Павел Боянков, протоиерей, клирик Свято-Александро-Невской церкви:
В этот день хотелось бы, согласно нашим старинным обычаям, как и все благочестивые христиане, славить Христа. Эту радость о Рождестве Христовом принести в каждый наш дом, обрадовать своих близких, друзей, знакомых и, особенно, детей.

Рождество сегодня отмечают в семи десятках стран: Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, а также афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда, живущие по юлианскому календарю.

Рождество Христово отмечают православные всего мира 7 января

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