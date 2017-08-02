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Розница очень большая – и в Минске, и в провинции: «Советская Белоруссия» отмечает 90 лет в печати

02.08.2017 - 11:05

Новости Беларуси. 90 лет в печати: газета «Советская Белоруссия» отмечает юбилей со дня выхода первого номера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это одно из самых авторитетных изданий в стране, которому доверяют тысячи белорусов. Со знаменательной датой коллектив редакции поздравил президент Александр Лукашенко. «Советская Белоруссия» была и остается добрым и компетентным собеседником для читателей, подчеркнул глава государства.

Газета не теряет актуальности даже в эпоху интернета и телевидения.

Динамично развивается, оставаясь всегда интересной для людей разных поколений. На страницах издания отражены главные события общественно-политической и социальной жизни страны. А героями материалов становятся как известные политики, так и простые белорусы.

Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Есть следующий показатель: розница. И это для очень активных людей. Так вот, здесь цифры меня вполне-вполне удовлетворяют, потому что розница очень большая – и в Минске, и в провинции.

Журналист в нашей газете, в нашем холдинге может показать все, на что он способен. Если он, разумеется, этого хочет, к этому стремится.

Свою историю издание начало писать в 1927.

Под названием «Рабочий» его читали 10 лет. Затем газету переименовали, и в тираж начала выходить «Советская Белоруссия». Событийным для газеты стал 2000 год – читатели получили первый цветной номер.

Розница очень большая – и в Минске, и в провинции: «Советская Белоруссия» отмечает 90 лет в печати

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