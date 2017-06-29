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Розыгрыш 36-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 30 июня

29.06.2017 - 11:01

Совсем ничего не осталось до заветного дня. И дня, когда, возможно, именно вы встретись с удачей лицом к лицу. В эту субботу, 30 июня, «Евроопт» разыграет среди участников 36-го тура игры «Удача в придачу» более 20 тыс. призов. Победителей ждут сертификаты на общую сумму 200 тыс. белорусских рублей, что в эквиваленте составляет свыше 100 тыс. долларов. 85-ый, 86-ой и 87-ой автомобили марки Hyundai Creta и уже 16-ая квартира от «Евроопт» в престижном районе Минска и, конечно, настоящий летний подарок от «Евроопт» от самых настойчивых покупателей – 40 путёвок на двоих в гостеприимную колоритную колоритную Грузию.

Подробнее о розыгрыше – в сюжете корреспондента телеканала СТВ Марии Кронды.

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