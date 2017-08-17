новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Розыгрыш 40-го тура игры «Удача в придачу» состоится по 26 августа

17.08.2017 - 12:18

«Евроопт» продолжает исполнять мечты. В минувшую субботу прошёл 39 тур игры «Удача в придачу» в ТЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8. Заветные призы разыграли звёзды белорусской эстрады и телевидения. Очаровательные и талантливые – Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, Венера и Марина Грицук.

«Удача в придачу» – народная игра. Её победителем может стать каждый. Так, помимо прочих призов, в 39-ом туре нашли своих обладателей 200 крупных денежных призов от «Евроопт» по 1 тыс. рублей. 19 августа счастливчиков ожидает торжественная церемония вручения во Дворце Республики. А после официальной части гости смогут насладиться фуршетом и концертом звёзд.

Удача не останавливается ни на секунду. Юбилейный, 40-ой тур «Удача в придачу» продлится по 25 августа включительно и принесёт покупателям «Евроопт» массу ценных призов.

Кроме того, теперь выигрывать стало ещё проще. Сделав одну покупку, каждый может стать победителем дважды. В выходные стартовала игра «Удача в придачу-2» – возможность моментального выигрыша. Достаточно совершить покупку в любом магазине сети «Евроопт» на сумму не менее 10 рублей и вам не только начислят код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту.

Подробнее – в сюжете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Испытать удачу дважды: специальная скретч-карта появится в игре «Удача в придачу!»
Сколько картошки съедают белорусы за год и какой урожай «второго хлеба» соберут в 2017 году
Сколько картошки съедают белорусы за год и какой урожай «второго хлеба» соберут в 2017 году
Отравленные фипронилом яйца обнаружены уже в 12 странах Европы
Отравленные фипронилом яйца обнаружены уже в 12 странах Европы
Розыгрыш 40-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 28 августа
Яйца с фипронилом обнаружены во Франции и Великобритании
Яйца с фипронилом обнаружены во Франции и Великобритании
Удачливые покупатели «Евроопт»: фото, яркие эмоции, вкусные блюда, звёздные персоны и денежные призы
Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм
Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм
Розыгрыш 39-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 12 августа
Все новости по теме Продукты питания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru