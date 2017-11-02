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Розыгрыш 45-го тура игры «Удача в придачу» состоится 4 ноября

02.11.2017 - 12:07

Крупные денежные призы, три автомобиля Hyundai Creta, столичная квартира на ул. Мястровская, дом 3. и еще 100 тыс. призов – с такими невероятными подарками от «Евроопт» можно навсегда забыть про осеннюю хандру!  

В эту субботу в ТРЦ «Е-Сити» по традиции звездные гости  огласят имена главных героев 45 тура игры «Удача в придачу». На этот раз в роли помощника фортуны выступит российский певец Дмитрий Маликов.

4 ноября в 13.20 на ул. Денисовская, 8  будет много веселья, музыки и, конечно же, сюрпризов – все посетители яркого праздника смогут поучаствовать в специальном конкурсе и выиграть бытовую технику! Следить за происходящим в режиме реального времени можно будет и  на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь», а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

А вот победительница прошлого тура -пенсионерка Галина Пилепенко из городского поселка Мачулищи Минской области за ходом 44 розыгрыша не следила, и чуть было не пропустила невероятно радостную весть о том, что она стала обладательницей недвижимости в Минске!

В пятницу накануне игры Галина Семеновна купила сахар в любимом магазине – а в субботу уже принимала от знакомых поздравления.

Свою удачу можно встретить в магазинах «Евроопт» интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл», сделав даже всего одну покупку с дисконтной картой Е-плюс и прихватив товар удачи. Но с коллекцией кодов игра становится азартнее, да и шансы на победу возрастают.

Совершайте нужные покупки в «Евроопт», присоединяйтесь к игре «Удача в придачу»  –  и выигрывайте призы каждый день!

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