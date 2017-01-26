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Рубиновая, Сапфировая, Малахитовая: как названы улицы и проспекты в индустриальном парке «Великий камень»

26.01.2017 - 13:40

Новости Беларуси. В индустриальном парке «Великий камень» завершено создание инфраструктуры стартовой зоны. За этим последуют строительные работы. Первые резиденты разместят свои объекты вдоль улиц Рубиновой, Сапфировой и Малахитовой. Такие наименования получили уже построенные магистрали.

А вот проспекты в китайско-белорусском индустриальном парке названы в честь столиц стран-основательниц:  Минский и Пекинский. Уже обустройство дорог и инженерных сетей проведено в границах семи улиц. Их общая протяженность – 13 километров.

Рубиновая, Сапфировая, Малахитовая: как названы улицы и проспекты в индустриальном парке «Великий камень»

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