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Руководитель любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Пятровiцкiя ткачы» Валентина Гайшун о белорусской традиции ткачества

24.10.2017 - 12:39

Руководитель любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Пятровiцкiя ткачы» Валентина Гайшун – о белорусской традиции ткачества, которая уходит корнями в далекое прошлое, мы решили с нашей сегодняшней гостьей.

Валентина Гайшун

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