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Руководители Министерств и госкомитетов проведут в марте личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете министров

24.02.2017 - 20:17

Новости Беларуси. Руководители Министерств и госкомитетов проведут в марте личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете министров.

Прием проводится с 10 часов по адресу в Минске ул. Советская, 9, комната 103. Уточнить информацию можно по телефонам 222-65-09 и 222-66-17.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи. Для встречи с заместителями премьер-министра также необходимо представить обращение по существу вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители Министерств и госкомитетов проведут в марте личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете министров

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