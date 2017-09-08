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Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси

08.09.2017 - 09:17

Новости Беларуси. Дойти до каждого человека. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан. 8 сентября на встречу с жителями регионов отправятся руководители министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Пуховичском районе рассказать на прямую о своей проблеме можно будет министру иностранных дел Владимиру Макею. В администрации Партизанского района Минска запланирован прием у министра энергетики Владимира Потупчика, а в Октябрьский райисполком приедет председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

9 сентября изучать волнующие людей вопросы будет глава Администрации Президента. Наталья Кочанова отправится на встречу с жителями Шумилинского района.

Пройдут в субботу и традиционные прямые телефонные линии. На связь с населением по всей стране выйдут чиновники самого разного уровня – от сельских до областных исполнительных комитетов.

Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси

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