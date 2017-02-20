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Руководство Брестской области и делегация провинции Пакистана Белуджистан встретились за столом переговоров

20.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. Пять тысяч километров – не помеха для взаимовыгодной торговли. 20 февраля за столом переговоров встретились руководство Брестской области и делегация пакистанской провинции Белуджистан. Как выяснилось, у регионов много общих интересов. В одном из самых густонаселенных районов мира готовы покупать белорусскую молочную продукцию и одежду.

К слову, первая партия под маркой BY на 2 миллиона долларов будет отправлена уже в 2017 году. Пакистанские партнеры готовы перенять и технологии в строительной отрасли. И все же самыми перспективными являются легкая и пищевая промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Серков, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Население Пакистана больше, чем население Российской Федерации и Украины вместе взятых. Интерес к нашей продукции, к нашему детскому питанию, к молочной продукции, безусловно, будет очень высок. Кроме того, мы заинтересованы в поставках хлопка, рыбы.

Мухаммад Хан Ачакзаи, губернатор провинции Белуджистан (Пакистан):
Это была очень полезная встреча. Мы смогли обменяться основными идеями, обозначили основные приоритеты нашего сотрудничества. И абсолютно уверены, что в ближайшем будущем наше сотрудничество выйдет на совсем другой уровень. Хотя уже сейчас мы не только говорим, а уже экспортируем и импортируем.

В свою очередь предприятиям Брестской области Пакистан предложил поставлять морепродукты, в частности креветки и мидии. После переработки у нас их можно будет выгодно продавать на рынках Европы.

Руководство Брестской области и делегация провинции Пакистана Белуджистан встретились за столом переговоров

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