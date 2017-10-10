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Румынский дрессировщик Ливиу Тудор и его номер «Комические тарелочки с собачкой»

10.10.2017 - 11:39

Румынский дрессировщик Ливиу Тудор получил Приз детского жюри за номер «Комические тарелочки с собачкой» на первом Минском международном фестивале циркового искусства. Сегодня – он гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ливиу Тудор

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