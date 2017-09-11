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Ружанский, Осиповичский и Доманово: что покажут прессе на этих полигонах во время учений «Запад-2017»

11.09.2017 - 14:19

Новости Беларуси. Ружанский, Осиповичский и Доманово – три этих полигона примут прессу во время активной фазы учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Так, 17 сентября на полигоне Ружанский будет отработано нанесение авиаудара с применением авиационных средств поражения. На следующий день под Осиповичами состоится розыгрыш ведения боя по удержанию оборонительных рубежей. На полигоне Доманово мастерство продемонстрируют подразделения противовоздушной обороны.

Все фото и видеоматериалы будут размещаться на специальном сайте «Учение “Запад-2017”».

Ружанский, Осиповичский и Доманово: что покажут прессе на этих полигонах во время учений «Запад-2017»

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