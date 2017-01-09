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Ряд белорусов удостоены специальной премии Президента «Белорусский спортивный олимп»

09.01.2017 - 16:25

Новости Беларуси. За значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в стране ряд белорусов удостоены специальной премии Президента «Белорусский спортивный олимп». Ее лауреатами стали редактор отдела игровых видов спорта газеты «Спортивная панорама» Руслан Васильев, тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк, а также спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эльвира Герман, мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике международного класса:
Это большая честь для меня. Когда мне сказали, что я номинирована на эту премию, очень удивилась. Ты вносишь какой-то вклад в спорт, это круто очень. Мои родители, моя семья, близкие будут гордиться мной. И показывать другим людям, какая дочка или знакомая.

Подробности можно узнать здесь.

Эльвира Герман, мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике международного класса

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