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Ряды резидентов индустриального парка «Великий камень» пополнили две компании

24.11.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Индустриальный парк «Великий камень» пополнился еще двумя резидентами – теперь их 23. Одна из компаний с могилевской пропиской, она занимается промышленными кондиционерами, в том числе и для атомной энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем первоначальных инвестиций в проект – свыше пяти миллионов долларов. Сертификат о регистрации выдали и бизнесменам из поднебесной.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Это уже 14-я компания из Китая. Работают они в области информационных технологий. Будут работать на предмет создания определенных научных проектов по умному транспорту. Это транспорт любого вида: и воздушный, и надводный, и наземный. Объем инвестиций солидный – больше 2 млн долларов.

Отметим, что заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин и глава минэкономики Владимир Зиновский заложили капсулу на месте строительства многоэтажного дома. Это открытие уже второго этапа возведения социального жилья в Беларуси с привлечением денег из Поднебесной и отечественной рабочей силы. Планируется, что по всей стране появится около шестидесяти построек подобного типа.

Ряды резидентов индустриального парка «Великий камень» пополнили две компании

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