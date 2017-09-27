новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Рыбные ярмарки пройдут в Минске в ноябре и декабре 2017 года

27.09.2017 - 21:07

Новости Беларуси. Где можно будет купить свежую рыбу, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Мы планируем, что после октября мы ещё дополнительно сделаем рыбные ярмарки, которые будут проходить, как в ноябре, так и в декабре – если, конечно, будут позволять погодные условия. 

Мы всегда на рыбные ярмарки приглашаем белорусских производителей.

И весь ассортимент рыбной продукции, которая сегодня производится, выращивается в водоёмах Беларуси, всегда на этих ярмарках представлена. Это сегодня, в первую очередь, и карп, и форель, сом – то есть, в принципе, большой ассортимент рыбы. И эти ярмарки всегда тоже вызывают интерес у наших жителей, и всегда мы можем даже видеть какие-то и очереди за определённой рыбой. Поэтому тоже стараемся всегда корректировать, где-то подсказывать, какую больше рыбу наши люди любят, чтоб тоже их привозили. Это будут и общегородские ярмарки, и районные ярмарки. Также мы выделяем  площадки для продажи живой рыбы именно ещё возле жилых домов, то есть, там, где люди всегда могут купить рядом с домом. 

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Осенние ярмарки в Минске: что, почём, где и когда
Новогодние скидки и акции: в Минске пройдёт около 900 мероприятий в 2017 году
Что делают с излишками, которые остаются в стабилизационных фондах после зимы?
Стоковые ярмарки в Минске организуют не раньше весны 2018 года
Торговля на ярмарках: нужно ли продавцу платить за место?
Кто имеет право на бесплатную доставку овощей с осенних ярмарок в Минске?
Средние цены на овощи на осенних ярмарках в Минске
Кто устанавливает цены на продукцию на сельскохозяйственных ярмарках в Минске?
Все новости по теме Ярмарки в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru