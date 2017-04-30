новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Рыцарские бои, песни, танцы и ярмарка. Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске

30.04.2017 - 16:08

Новости Беларуси. В одну сплошную праздничную площадку превратился 30 апреля в Минске и Верхний город. Здесь впервые проходит фестиваль белорусской культуры «Вытоки».

Лишь только часы на Ратуше пробили полдень – в зрелищной схватке в центре столицы скрестили мечи средневековые рыцари и конники. Историческую эстафету переняли шляхтичи, которые своими зажигательными танцами под ритмы времен Великого Княжества Литовского увлекали зрителей за собой.

Взгляды гостей позже устремились на сцену, куда под фирменные звуки цимбал вышли солисты легендарного ансамбля «Хорошки». Для того, чтобы насладиться зрелищем и даже потанцевать, некоторые прерывали свои велопрогулки.

Но не только пищей духовной потчевали гостей в Верхнем городе. Здесь развернулись торговые площадки с блюдами белорусской кухни и город мастеров.

Фестиваль открывает уже излюбленные горожанами музыкальные выходные в Верхнем городе. Сегодняшний праздник продлится до 10 вечера, так что у вас еще есть шанс насладиться хорошей погодой и теплой атмосферой с национальным колоритом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль белорусской культуры «Вытоки» проходит в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
Две тысячи гладиаторов, сенаторов, дев и священников: парад древнеримских костюмов прошел в Риме
20 фото о том, как в Индии прошел традиционный фестиваль красок
Праздник дружбы и творчества: традиционный фестиваль иностранных культур прошел в Минске
Праздник дружбы и творчества: традиционный фестиваль иностранных культур прошел в Минске
Симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники: чем поражает фестиваль световых шоу в Гомеле?
Симбиоз хореографии, циркового искусства и электроники: чем поражает фестиваль световых шоу в Гомеле?
Неоновые огни над Гомеле: в городе над Сожем прошел фестиваль световых шоу
Неоновые огни над Гомеле: в городе над Сожем прошел фестиваль световых шоу
Выставка ледовых скульптур откроется в парке 900-летия Минска 11 февраля
Выставка ледовых скульптур откроется в парке 900-летия Минска 11 февраля
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» в Гродно
Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» собрал в Гродно 38 коллективов из 7 стран мира
Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду
Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в минском Ботаническом саду
Все новости по теме Фестиваль
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru