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Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа

08.08.2017 - 09:45

Новости Беларуси. Долгожданный питомец. У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс. Именно это животное своим символом считают бойцы войсковой части 3214 внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении 15 лет пара хищников жила на территории части, однако в начале 2016 из-за болезни умер самец. Через пару месяцев офицеры попрощались и с самкой. По их словам, она не выдержала тоски по своему другу. Поэтому появления нового живого символа спецназа в части ждали с нетерпением. Рысенка здесь встретили расширенным вольером, новым домиком и бетонным полом. Феникс чувствует себя хорошо и уже успел стать всеобщим любимцем.

Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа
У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс.
Фото. У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс.
У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс.
Фото. У милицейского спецназа появилась рысь по кличке Феникс.

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