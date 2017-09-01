новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему

01.09.2017 - 19:53

Новости Беларуси. К теме туризма. С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему. Это мировая практика. Она действует в Чехии, Черногории, Казахстане, Малайзии и других странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Едином портале услуг. Ресурс позволит сделать процедуру удобнее. При этом в распоряжении тур-комплексов остаются и другие способы передачи информации, в том числе с помощью автоматизированной системы.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:
Количество пересечений государственных границ достаточно большое, поэтому, конечно, органы внутренних дел с помощью информационных ресурсов пытаются выявлять в таких больших потоках тех иностранных граждан, которые представляют угрозу национальной безопасности Республики Беларусь, охрану общественного порядка. Сейчас происходит тестовая эксплуатация. В течение месяца мы протестируем эту информационную систему, потому что мы впервые реализуем ее на территории государства. С 1 октября мы запустим ее в промышленную эксплуатацию совместно с НЦО.

Гостиницы – в их числе санатории и агроусадьбы – обязаны предоставлять сведения о приезжих гостях органам внутренних дел в течение суток после заезда.

С 1 сентября гостиницы Беларуси смогут передавать данные об иностранцах в МВД через электронную систему

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн
Проект «БелАЗ – бренд Беларуси»: туристам предлагается прокатиться за рулем машины грузоподъемностью 220 тонн
Национальный парк «Нарочанский» разработал для туристов специальные виртуальные карты
Национальный парк «Нарочанский» разработал для туристов специальные виртуальные карты
Пять суток безвизового режима – временная мера: белорусские депутаты посетили Августовский канал
Пять суток безвизового режима – временная мера: белорусские депутаты посетили Августовский канал
От сафари-тура до сбора верескового мёда: четыре масштабных турпакета разработаны для Республиканского заказника «Озёры»
От сафари-тура до сбора верескового мёда: четыре масштабных турпакета разработаны для Республиканского заказника «Озёры»
От природы и еды до национальных праздников: чем привлекает российских туристов Беларусь
От природы и еды до национальных праздников: чем привлекает российских туристов Беларусь
Фотовыставка и концерты: туристический и экономический потенциал Гродно презентовали во Франции
Фотовыставка и концерты: туристический и экономический потенциал Гродно презентовали во Франции
Беларусь туристическая для российских репортеров: пресс-тур представителей СМИ проходит в Брестской области
Беларусь туристическая для российских репортеров: пресс-тур представителей СМИ проходит в Брестской области
От прогулки по болотам до путешествий на плотах: Беларуси открывает новые услуги для туристов
От прогулки по болотам до путешествий на плотах: Беларуси открывает новые услуги для туристов
Все новости по теме Государственная политика в сфере туризма
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru