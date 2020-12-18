Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января
Новости Беларуси. В Беларуси уже с 1 января 2021 года будет отменена госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что это решит проблему увязки ее уплаты с прохождением техосмотра.
Вместо государственной пошлины предполагается ввести транспортный налог в отношении организаций и физических лиц. При этом, по словам первого замминистра финансов, для более справедливого взимания налога предлагается ряд новшеств.
Так, ставки в сравнении с действующими могут снизиться в среднем на 25 % для физических лиц и 15 % для организаций. В том числе дополнительное снижение платежа произойдет и для отдельных категорий авто, исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.
Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка
Новости Беларуси. В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, произошло заметное изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из него исключена медицинская справка. Пока это касается только физических лиц. В отношении компаний и предприятий процедура изменится в ближайшее время, после приведения в соответствие некоторых законодательных актов.
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