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С 12 февраля более тысячи человек из 46 стран воспользовались безвизовым въездом в Беларусь

20.02.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Более тысячи иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму. Такой возможностью воспользовались граждане 46 государств. А чаще всего к нам едут немцы, поляки и итальянцы. Впрочем, среди прибывающих есть и гости из стран дальнего зарубежья – Мальты, Ирландии, Бахрейна и других. Причем в большинстве это бизнес-круги.

Безвизовый режим сроком на пять дней в нашей стране действует с 12 февраля для граждан 80 государств, которые прилетают международными рейсами через Национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный аэропорт «Минск»

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