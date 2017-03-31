новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси

31.03.2017 - 16:11

Новости Беларуси. Белорусским студентам сообщили даты, которые станут финальными для зачисления в силовые и творческие вузы. С 18 июля высшие учебные заведения приступают к проведению вступительных экзаменов. Прежде всего внутренние испытания предстоит пройти абитуриентам, которые хотят связать судьбу с профессией военного. Справиться с заданием они должны до 21 июля. Зачисление на бюджетную форму обучения уже через три дня.

Что касается получения диплома на платной основе, то окончательные списки будущих студентов силовых вузов появятся до 2 августа.

Расписание для творческих  высших учебных заведений будет отличаться. Так, внутренние экзамены в них пройдут до 26 июля. Имена первокурсников-бюджетников станут известны 28 июля, а тех, кто поступил на платное отделение, 3 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 18 июля по 3 августа. Особенности и сроки вступительной кампании-2017 в вузах Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Давать им возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Давать возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки
Курсовые проекты воплощены в реальные изделия: итоги фестиваля вузовской науки
Курсовые проекты воплощены в реальные изделия: итоги фестиваля вузовской науки
Реформы Минобразования: отменят ли ЦТ по гуманитарным предметам?
Реформы Минобразования: возможна отмена ЦТ по гуманитарным предметам
Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие
Белорусский государственный медицинский университет отмечает 95-летие
Полевая кухня и ОМОН: 30 сентября возле Национальной библиотеки прошли зрелищные выступления МВД
Полевая кухня и ОМОН: 30 сентября возле Национальной библиотеки прошли зрелищные выступления МВД
Семён Елизаров
Семён Елизаров стал студентом Института журналистики БГУ в 69 лет!
БГУ в рейтинге лучших университетов мира значительно укрепил свою позицию
БГУ в рейтинге лучших университетов мира значительно укрепил свою позицию
Жители Европейского союза недовольны качеством школьного образования
Жители Европейского союза недовольны качеством школьного образования
Все новости по теме Высшее образование в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru