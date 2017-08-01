С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017

В первые дни осени в Минске уже в шестой раз пройдет самый сказочный, яркий и необычный фестиваль UniCon, на котором фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр смогут хорошо провести время, встретить единомышленников и получить яркие впечатления на год вперед.

В этом году у фестиваля новое место – свои двери для многочисленных гиков открыл Футбольный манеж на проспекте Победителей.

Посетителей ждет 25 тематических стендов, встречи с писателями-фантастами, возможность поучаствовать в косплее и других конкурсах, послушать мастер-классы, поиграть в компьютерные и настольные игры, попробовать тематическую еду и сделать множество ярких фотографий.

На фестивале будут представлены следующие стенды:

1. Undertale

2. Миры Дугласа Адамса

3. Мерлин

4. Batman Detective Comics

5. Ведьмак

6. Battlestar Galactica

7. Overwatch

8. Diablo

9. Warcraft

10. Starcraft

11. Borderlands

12. Tim Burton world

13. Dungeon&Dragons + Adventure Time

14. Doctor Who + UNIT "Чёрный архив"

15. Harry Potter

16. Lord of the Rings

17. My Little Pony

18. Futurama

19. South Park

20. Star Wars

21. Литературный Додекаэдр

22. Warhammer 40K

23. Bitgames

24. Steampunk

25. Marvel

Подробная информация о главном сказочном событии года Беларуси на официальном сайте фестиваля unicon.by.