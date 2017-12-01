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С 9 декабря в Минской области заработают рождественские ярмарки

01.12.2017 - 20:25

Новости Беларуси. Праздник наступает. На Минщине стартует сезон рождественских и предновогодних ярмарок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каждом райцентре столичной области с 9 декабря ждут покупателей на «большой базар». Для создания соответствующего настроения будут организованы выступления артистов и мастер-классы ремесленников.

Не забудут дегустации и распродажи. Традиционно, на ярмарках можно будет приобрести новогодние елки, праздничные игрушки, продукты к столу и, естественно, подарки. Их обещают на любой вкус.

С 9 декабря в Минской области заработают рождественские ярмарки

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