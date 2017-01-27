новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

С чем связаны нарушения памяти и как правильно её тренировать?

27.01.2017 - 12:37

Помните ли вы, что делали в пятницу неделю назад? А как легко вам удаётся запомнить новые имена и маршруты? Можете ли вы воспроизвести значимые жизненные события в деталях?

Как оказалось, нарушения памяти могут возникнуть в любом возрасте.

Ольга и подумать не могла, что 10 лет назад её, тогда ещё 30-тилетняя, мама столкнётся с проблемой запоминания элементарных вещей.

Девушка усердно занималась с мамой, и постепенно память начала приходить в норму. И хоть борьба увенчалась успехом, осадок остался.

Запоминание – сложный физиологический процесс. В Институте физиологии Академии наук Беларуси досконально изучают его с помощью различных методов.

Как показывают исследования, чаще всего нарушения памяти связаны со старением организма, которое прогрессирует после 50-ти лет.

Одна из острых проблем современности – болезнь Альцгеймера. Человек забывает элементарные вещи, которые делает изо дня в день. К примеру, как дойти до дома.

В Институте физиологии Академии наук Беларуси  на гипокампе (части  системы головного мозга) изучают способы формирования памяти. Специальное устройство помогает проследить, каким образом происходит фильтрация информации: что откладывается в ячейку памяти надолго, а что вскоре стирается. Такая способность мозга необходима, потому как современному миру присущ большой поток информации.

Как показывают исследования, память можно развивать. Существует целая наука о запоминании – мнемоника. Залог хорошей памяти – её постоянные тренировки и ведение правильного образа жизни. Следует предпочитать проверенным маршрутам новые, изучать иностранные языки и заучивать стихотворения. Тренировать память лучше всего утром, когда мозг отдохнул и готов к работе.

При системной работе над собой память поможет сохранить все самые чудесные моменты вашей жизни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юлия Рожко
Юлия Рожко, неонатолог: Забота о детях – смысл жизни!
Инна Карабан
Инна Карабан, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь: Когда ждать эпидемии гриппа?
Профилактика ОРВИ: какие правила помогут избежать болезни?
Как сократить время посещения поликлиники, получить скидку на лекарства и проконсультироваться у доктора, не выходя из дома?
Травматолог-ортопед
Как избежать деформации стопы и правильно подобрать обувь?
Наталья Карлович
14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом: как спастись от недуга?
Ирина Лобах
«Температура – не единственный критерий!» Дадут ли больничный без температуры?
Евгений Шмерко
Врач-фитотерапевт Евгений Шмерко: Травы в сборах нормализируют наши обменные процессы!
Все новости по теме Консультация врача
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru