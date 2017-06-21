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С IV Форума регионов Беларуси и России наша делегация планирует привести контракты на $ 400 миллионов

21.06.2017 - 20:36

Новости Беларуси. Ведущие производители двух стран традиционно собираются вместе, чтобы договориться о новых проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В портфеле предложений 2017 года более 50 соглашений о сотрудничестве.

Ставка на высокие технологии. Совместные белорусско-российские инновационные разработки и молодежные проекты будут представлены на выставке форума.

В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой примут участие около 60 организаций Беларуси. 

21 июня программу форума детально обсудили в Совете Республики.

С IV Форума регионов Беларуси и России наша делегация планирует привести контракты на $ 400 миллионов

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