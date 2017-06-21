С IV Форума регионов Беларуси и России наша делегация планирует привести контракты на $ 400 миллионов

Новости Беларуси. Ведущие производители двух стран традиционно собираются вместе, чтобы договориться о новых проектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В портфеле предложений 2017 года более 50 соглашений о сотрудничестве.

Ставка на высокие технологии. Совместные белорусско-российские инновационные разработки и молодежные проекты будут представлены на выставке форума.

В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой примут участие около 60 организаций Беларуси.