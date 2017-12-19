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С какого возраста детям можно конфеты и как взрослым пережить новогодние праздники: рекомендации Элеоноры Капитоновой

19.12.2017 - 15:40

В гостях программы «Большой город» Элеонора Капитонова, доктор медицинских наук, специалист в области здорового питания рассказала о вреде употребления сахара в большом количестве.

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