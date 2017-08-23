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С какого возраста можно отдавать ребенка в спортшколу?

23.08.2017 - 20:33

Новости Беларуси. Какие есть ограничения по принятию детей в секции, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Ограничения, в любом случае, есть. И по состоянию здоровья. Есть возрастные ограничения. Если мы берём программу по какому-то виду спорта, то там, соответственно, вот, если мы говорим о ранней специализации: гимнастикой – художественной и спортивной – мы можем заниматься с 5 лет.

А там футболом, хоккеем – с 7.

Гребля  – это 10-12 лет. И борьба – 10-12 лет. То есть, уже более поздняя специализация. То есть, ограничения, в любом случае, есть. А по количеству занимающихся – в каждой школе, наверное, есть план комплектования. 

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