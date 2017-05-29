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С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая

29.05.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Пересели с машин на велосипеды. Две сотни спасателей столичного региона приняли участие в велопробега. Старт дали на «Линии Сталина» и «накрутили» 30 километров. Финишировали в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Закончился велопробег спортивными играми для всей семьи, костром и песнями под гитару. Такой активный отдых для спасателей – не новинка. Лыжные гонки, сплавы по реке, хоккейные турниры – спортивные соревнования регулярно собирают любителей здорового образа жизни.

С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая

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