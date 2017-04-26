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С лёгким паром! В гостях у лучшего банщика Беларуси Арнольда Петрова

26.04.2017 - 11:55

Терма, Хамам, Офуро, Чимчильбан – это не заклинание, а названия бань разных стран мира. И хоть особенности парения в каждой стране свои, бане неизменно приписывают массу чудодейственных лечебных свойств. Первыми бани начали строить древние римляне, египтяне, греки и индейцы. Тогда баня представляла собой что-то вроде клуба по интересам. Люди не просто мылись, но и приятно проводили время за беседами, физическими упражнениями. Не случайно в переводе с греческого «баня» означает «изгонять боль и грусть».

На Руси бани всегда пользовались любовью и располагались в небольших деревянных строениях. Русскую баню можно было узнать по тёмным от копоти стенам, ведь топилась она по-чёрному. Настоящим ценителем бани можно назвать Арнольда Петрова. Его любовь к парению началась ещё в детстве.

Апрель 2017-ого запомнится Арнольду надолго: мужчина одержал победу на первом Чемпионате по парению в бане среди любителей. Судили профессионалы из Украины, России, Литвы и Беларуси. Участников оценивали по 12 критериям. Выступление Арнольда выделялось динамикой, профессионализмом и творческим подходом.

23 года назад Арнольд осуществил мечту – сам построил баню. Он никогда не готовит баню в плохом настроении и прогревает исключительно дровами. Камни же поливает специальным травяным настоем. Благодаря этому пар получается лёгким и целебным. Ещё одно правило, которого придерживается  Арнольд – пить во время парения самодельный чай.

Немаловажен в процессе парения банный инвентарь. Главный инструмент парильщика – веник. Чтобы хорошо его связать требуется настоящее мастерство.

Бытует мнение, что парильщик должен с силой орудовать веником. Оказывается, это неверно.

Соседи, родственники и друзья с удовольствием приходят в гости к Арнольду отдохнуть в бане, потому что он парит с душой. Кстати, своему хорошему здоровью и душевной молодости 70-тилетний мужчина обязан и бане в том числе.

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