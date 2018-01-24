﻿ С лёгкой руки Глеба. Сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

С лёгкой руки Глеба. Сборная Беларуси узнала соперников по Лиге наций

24.01.2018 - 18:01

24 января в Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций – нового турнира УЕФА для сборных, призванного заменить большинство товарищеских матчей, сообщили в программе «СТВ-спорт».

55 сборных разделены на четыре лиги.  Белорусы попали в лигу "D" с еще 16-ю дружинами. Что же до самой жеребьевки, то футболисты Сан-Марино, Молдовы и Люксембурга будут соперниками сборной Беларуси в группе II.

«Я этим живу». Большое интервью Александра Глеба о работе на «Матч ТВ», дочери и любимой кухне

Любопытно, что одним из участников жеребьевки был известный белорусский футболист Александр Глеб. При его непосредственном участии свои места в трех других квартетах получили и остальные команды слабейшего дивизиона Лиги наций.  

Групповой этап стартует 6 сентября 2018-го, а финиширует в ноябре 2019 года. Победители четырех квартетов встретятся друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы-2020.

UEFA Nations League. Фото: AFP

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру
Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру
Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА
Экс-тренер БАТЭ Ермакович вошел в тренерский штаб ЦСКА
Одна четвертая Кубка Беларуси по мини-футболу: итоги
Одна четвертая Кубка Беларуси по мини-футболу: итоги
Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России
Дисквалификацию Герреро сократили до полугода: форвард «Фламенго» сыграет на ЧМ по футболу в России
«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок английской лиги на стадии четвертьфинала, проиграв «Бристоль Сити»
Источник фото: скриншот из видео
Футбольный конфуз: Александр Кокорин ударил мимо пустых ворот с двух метров
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
«Спартак» разгромил ЦСКА в столичном дерби. Как это было
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Жеребьевка Лиги Европы. С кем сразятся «Арсенал», ЦСК, «Боруссия»
Все новости по теме Футбол, Курьезы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru