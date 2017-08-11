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С начала года в сельхозпредприятия Беларуси МАЗ более 60 единиц техники

11.08.2017 - 21:42

Новости Беларуси. «Автопром для нужд аграриев». С начала года в сельхозпредприятия страны Минский автозавод поставил более 60 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грузовики сейчас особенно востребованы на отвозке урожая.

Кроме того, по всей стране работают 45 станций техобслуживания техники МАЗа, есть и мобильные бригады, в том числе и на самом заводе. Тем временем конструкторы уже думают о том, чем удивить аграриев в будущем.

Николай Лакотко, заместитель главного констурктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:
Мы традиционно предлагаем для уборочной кампании свою технику. Это и самосвалы, и шасси под установку различного оборудования. Более того, у нас новые перспективные направления – это поставка техники, работающей на сжатом природном газе. Забегая вперед, мы не только сделали направление по сжатому газу, но еще и по сжиженному газу у нас появились модели. Скажем так, это среднесрочная перспектива, но она очень актуальна для европейских стран. Сделали порядка шести опытных моделей.   

Сейчас технику проверяют на соответсвие необходимым нормам и правилам. После сертификации машины отправятся на испытения в хозяйства страны. Пополнение автопарка сельхозпредприятий продолжится.

С начала года в сельхозпредприятия Беларуси МАЗ более 60 единиц техники

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