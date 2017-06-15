новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«С помощью него можно потратить около 400 ккал за час»: что такое агрофитнес и для чего он нужен

15.06.2017 - 17:19

Новости Беларуси. Если раньше вы приезжали на дачу только для отдыха или же, наоборот, пололи грядки, не покладая рук, советуем вам пересмотреть свои взгляды… и заняться агрофитнесом! Так называются любые дачные работы, которые выполняются с соблюдением определённых правил. Изнурять себя на тренажёрах не придётся, а в результате получите подтянутую фигуру и свежий урожай.

Анастасия Довнарович, фитнес-тренер:
Если цель похудеть, агрофитнесом желательно заниматься 3-4 раза в неделю, с интенсивными нагрузками до тех пора вспотеешь хорошенечко.

Палисадники, клумбы, сад, теплицы, курятник – хозяйство у Амалии большое, и работы здесь непочатый край. А ведь, как и в любом виде спорта, в агрофитнесе нужно соблюдать меры предосторожности и правильно выполнять упражнения. Поэтому покажем заядлой дачнице и телезрителям, как стать профессиональным огородным «спортсменом»!

Чтобы «разбудить» шейно-плечевой и поясничный отделы позвоночника, выполните скручивания торса вправо-влево. Добавьте круговые вращения руками, плечами и головой. Мышцы ног разогреют махи или приседания. А в конце встряхните конечности, чтобы наладить кровообращение. Теперь, уже после хорошей разминки, можно идти в огород.

Так называемая «поза дачника» с согнутой в дугу спиной – крайне вредная для позвоночника! Основную нагрузку стоит делать на ноги, что подтянет мышцы ягодиц и заднюю поверхность бедра.

Подбирайте инструменты, которые соответствуют вашему весу, росту и не превышают 3-5 килограммов. Через каждые 10-15 минут работы с лопатой обязательно разгибайте спину и тянитесь вверх. Грамотное чередование нагрузки и расслабления – общее правило для всех дачных силовых упражнений. Поэтому прополку, посадку, обрезку можно чередовать с «транспортными» активностями. Например, поухаживайте за газоном. Этот вид работы восстанавливает дыхание, приводит в норму сердечно-сосудистую систему и освобождает голову от ненужных мыслей. Заодно сжигает порядка 200 килокалорий в час.

После активной части агрофитнеса нужно выполнить упражнения на расслабление.

После продуктивного агрофитнеса самое время выпить березового сока, отдохнуть под деревом или позагорать. С такими «тренировками» к концу дачного сезона вы будете выглядеть так, словно побывали на курорте!

«С помощью него можно потратить около 400 ккал за час»: что такое агрофитнес и для чего он нужен

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Упражнения на ягодичные мышцы: готовимся к лету с абсолютной чемпионкой Беларуси в разделе фитнес-бикини Лилией Салимгареевой
Упражнения на ягодичные мышцы: готовимся к лету с абсолютной чемпионкой Беларуси в разделе фитнес-бикини Лилией Салимгареевой
Упражнение на пресс, ягодицы и руки: готовимся к сезону мини-бикини с продюсером группы «Топлесс» Светланой Лис
Упражнение на пресс, ягодицы и руки: готовимся к сезону мини-бикини с продюсером группы «Топлесс» Светланой Лис
«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва
«Спортивная минутка» в программе «Большой завтрак»: возвращение в тренажерный зал после перерыва
Детский фитнес: как приучить ребёнка к правильному образу жизни?
Фитнес-любители в возрасте: улучшить качество жизни и состояние здоровья
Готовимся к сезону мини-бикини: тренировка ног и ягодиц с Викторией Никитенко и солисткой группы «Топлесс»
Готовимся к сезону мини-бикини: тренировка ног и ягодиц с Викторией Никитенко и солисткой группы «Топлесс»
Готовимся к сезону мини-бикини с певицей Викторией Макаревич и бодибилдером Михаилом Беспаловым
Скоро – на пляж: готовимся к сезону мини-бикини с певицей Викторией Макаревич и бодибилдером Михаилом Беспаловым
Стретчинг
Стретчинг: отличный способ привести мышцы в тонус, приостановить старение и приобрести идеальную фигуру
Все новости по теме Фитнес
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru